La reciente publicación de Jazmín Pinedo junto a su pareja Pedro Araujo generó especulación en redes sociales, luego de que ambos aparecieran tocando su vientre en un video que incluía la frase “ya es una realidad”. El contenido llevó a muchos usuarios a pensar en un posible embarazo.
No obstante, la propia conductora dejó en claro que no se encuentra en “la dulce espera”.
En el mismo video se revela que el anuncio está vinculado a un nuevo proyecto, ya que se le ve sosteniendo un cartel con la frase “New proyect”, seguido de imágenes de una vivienda en construcción y la firma de un contrato.
Retoma su vínculo con el fútbol tras críticas
En declaraciones brindadas semanas atrás, Pinedo también se refirió a su relación con el fútbol y a las críticas que recibió en el pasado.
“Acabo de sumarme a Betsson como embajadora en un momento tan especial para el deporte como es el próximo Mundial de fútbol, y eso es algo que me entusiasma muchísimo porque mi pasión por este deporte sigue intacta”, señaló.
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