El pasado 24 de setiembre, la gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), emitió la Resolución N° 1078-2025-MPH/GTT, donde declara procedente la autorización de la nueva ruta a favor de la Empresa Municipal de Servicios Múltiples Quilcas S.A.C. cuyo recorrido es entre los distritos de Quilcas y Saño, el norte de Huancayo.

Sin embargo, pasaron más de dos meses y la empresa en mención estaría incumpliendo su recorrido, que incluye, una vía intransitable, por no contarse con un puente en óptimas condiciones.

“Se dio nueva ruta de 2 kilómetros a EMSEM Quilcas, por las calles Chambina, Centenario y otros. Y aunque también figura la avenida Daniel Alcides Carrión, nunca pasa por este último lugar porque hay un puente caído y, ¿Cómo le autorizaron?”, señaló la gerente de la Empresa Municipal Saño S.A.C., Pascuala Montoya.

Por su parte el gerente de la MPH, Jorge Quispe, dijo que se enviará a fiscalizadores para verificar el cumplimiento de rutas, de verificar que no la cumple la multa sería del 10% de la UIT.