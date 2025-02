“Es una labor sacrificada”, así califica la sociedad al trabajo que realizan los emolienteros, pues su rutina consiste en madrugar para preparar el desayuno que venderán y la exposición al sol, lluvias y delincuencia que se vive en el día a día.

Cada 20 de febrero, se conmemora el Día del Emolientero y en marco a esta fecha importante, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) reunió a más de 250 emprendedores dedicados al rubro de los desayunos se reunieron en el parque Huamanmarca para repartir, de manera gratuita, más de 8 mil porciones de desayunos saludables como la quinua, maca, soya, avena, emoliente y a modo de novedad, se unieron las vendedoras de frutas picadas que repartieron porciones de sandía, piña, melón, naranja y caña.

El sacrificio que no se ve

A las 2:00 a.m. ellos ya tienen que iniciar con la preparación de sus desayunos y panes para que a las 5:30 a.m. estén listos en sus puntos de venta para alimentar a los ciudadanos. “En estos tiempos de lluvia casi no se vende, nos sobra. En enero, febrero y marzo, las ventas disminuyes a un 50% aproximadamente”, contó Carmina Guerra, vendedora de desayuno en la calle Cajamarca y el Jr. Mantaro. Otros emolienteros también expresaron que también se exponen a la inseguridad, pero dicha actividad es el sustento de la casa y se mantienen firmes.

Diariamente, cada emprendedor prepara 150 panes con diversos rellenos y alrededor de 300 vasos, teniendo una ganancia aproximada de S/80 que les ayuda para llevar un pan a la mesa de sus hogares. “Tenemos que surtir, para que haya desayuno para todos los gustos y se venda más”, contó Hilario Ortiz, que tiene más de 25 años vendiendo desayunos en el distrito de Chilca.

Carrera de carretas

En Chilca, aparte de los desayunos gratuitos, los emolienteros participaron en una emocionante carrera donde corrieron con sus carretas alrededor del parque Los Héroes, resultando como ganadores a Ángel Bonifacio, en la categoría de varones y Clemencia de la Cruz en la categoría de mujeres.

Para este año, las emolienteras dejas aflorar su creatividad y sacaron el emoliente con sabor a mandarina, maracuyá, arándanos y limón.