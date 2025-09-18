El cuerpo médico, sindicato de enfermeras, obstetras y demás profesionales y técnicos del sector Salud, realizaron una jornada de protesta la mañana de ayer con una sola consigna, mejorar el sistema que se tiene en el Seguro Social, el mismo que mantiene equipos de varias décadas de antigüedad y hace esperar varios meses para una cita médica a los asegurados.

Los manifestantes salieron del hospital Ramiro Priale Priale de El Tambo, en Huancayo, se movilizaron hacia el puente Breña, ingreso a la ciudad para bloquearlo y hacer escuchar sus exigencias.

“Es por la defensa irrestricta de la seguridad social, porque el Decreto Ley 1666 es lesivo tanto para los asegurados como trabajadores. Este gobierno quiere ingresar a EsSalud como si fuera su casa y unificar con el Minsa (Ministerio de Salud), cómo sería las atenciones si ahora tenemos falta de recursos humanos, medicamentos, equipamiento, mejora de atenciones”, mencionó la secretaria general del hospital Ramiro Priale Priale base Huancayo, Gladys Rojas.

Durante la jornada de lucha, se movilizaron por la avenida Independencia y retornaron hacia este nosocomio, donde a diario cientos de pacientes protagonizan una historia de larga espera.

“En muchos asegurados las citas están diferidas a 3, 4, 5 y 6 meses hasta un año, eso depende de las autoridades. Tanta corrupción en la institución y eso no ayuda. Nosotros estamos marchando hoy en defensa de los 13 millones de asegurados que hay a nivel nacional y los recursos de EsSalud”, contó la secretario del Sindicato de Obstetras, Elia Vera.

Desesperación por una cita

En las instalaciones del nosocomio, encontramos a una mujer jubilada de 72 años, quien prefirió no dar su nombre, por temor a represalias, pero contó la dura batalla que libró para obtener una cita médica.

“Desde julio estoy gestionando mi cita. Primero me dieron virtual pero no pude contestar y luego volví a llamar pero nunca respondieron. Hoy vine por otra cita, de manera presencial, y me dieron para el 13 de diciembre, es mucho tiempo, hasta que llega esa fecha tengo que atenderme en un particular”, narró la asegurada.

Joe, otro asegurado que sigue aportando al Seguro Social, señala que tiene que acudir para hemodiálisis; sin embargo es atendido con máquinas de hace más de 30 años de antigüedad.

“Esas máquinas ya no están bien. Tenemos que pedir a Dios si vamos a salir bien o mal porque cualquier rato se para, malogra, coagula la sangre. Las camillas tampoco sirven porque cuando haces hipertensión tiene que sentarte. Los médicos o personal hace lo posible, pero no es suficiente”, señaló Joe.