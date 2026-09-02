Un joven logró ubicar su celular IPhone robado con la ayuda del GPS y con policías encubiertos llegaron hasta el comercio del pasaje Andaluz N° 149. Increíblemente constataron que el móvil hurtado era vendido a 2 mil 100 soles.

Al notar la presencia policial, los implicados pusieron resistencia, siendo apoyados por una fémina. La trifulca fue aprovechada por un menor que escapó llevándose una bolsa con celulares. Tres terminaron detenidos.

Todo comenzó cuando el agraviado llegó a la comisaría de Huancayo, reportando el hurto de su celular iPhone 16 a las 02:00 de la madrugada.

La ubicación en tiempo real los llevaba al Pje. Andaluz. Los policías de la Seincri, intervinieron el local de Andaluz N° 149, donde el agraviado reconoció su equipo, que lo vendían a 2,100. En ese lugar por el delito de receptación se intervino a Enyer Soto P. (18) y Jhon Campos C. (20).

Lo ayudan a escapar

En plena diligencia, Luz Coronación (35), agredió a los agentes para facilitar la fuga de un menor por la puerta posterior. El adolescente huyó llevando una bolsa negra con terminales móviles ilícitos.

Luz Coronación fue retenida por violencia y resistencia a la autoridad. La PNP recuperó el iPhone 16.

Según la Policía malos comerciantes estarían usando a menores para fines ilícitos, toda vez que son considerados como infractores a la Ley. Asimismo, en los jirones Ica y Guido, se retuvo a un menor de 16 años que robó el celular a una comerciante.