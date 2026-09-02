Con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes que participarán en las actividades de la 59.ª Semana Turística de Pisco, el equipo municipal y el coronel PNP Daniel Elías, jefe de la División Policial de Pisco, realizaron una inspección en los alrededores del Parque Zonal.

Seguridad para los eventos

En la supervisión participó el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, junto a representantes de la municipalidad y la Policía Nacional. Durante el recorrido se identificaron y establecieron los puntos del cuadrante ferial que contarán con una mayor presencia policial durante las jornadas de celebración.

Las autoridades estiman que miles de personas acudirán al Parque Zonal de Pisco los días 6 y 7 de setiembre, fechas centrales de la Semana Turística, por lo que se vienen adoptando medidas de prevención y seguridad para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Como parte de las recomendaciones a los asistentes, las autoridades exhortaron a la población a portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en todo momento y seguir las indicaciones del personal encargado de la seguridad durante los eventos.

La programación musical tendrá como principales artistas a Corazón Serrano y Armonía 10 de Piura, además de la participación de otros artistas nacionales y representantes del talento local, quienes se presentarán durante las jornadas del 6 y 7 de septiembre.

Las entradas tienen precios que van desde los 10 hasta los 15 soles y vienen siendo comercializadas en la Plaza de Armas de Pisco. Se espera una importante concurrencia de público durante ambas fechas, debido a la variedad de actividades y presentaciones musicales programadas.

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