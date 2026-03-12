Un operativo inopinado realizado por entidades del Estado permitió descartar un desabastecimiento de combustible en la ciudad de Huancayo, pese a la preocupación generada por la reciente emergencia nacional. La intervención se realizó en grifos, centros de abastecimiento y plantas envasadoras con la participación de representantes del Ministerio Público, Indecopi, Osinergmin, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), así como de la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de El Tambo.

La representante de Indecopi, Karina Alvarado, explicó que el objetivo del operativo es proteger los derechos de los consumidores y evitar posibles prácticas anticompetitivas en medio de la coyuntura nacional. “Esta circunstancia no puede ser un aliciente para que los proveedores abusen de los consumidores o atenten contra la libre competencia”, señaló.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se ha detectado desabastecimiento en los establecimientos inspeccionados. “Estamos verificando el stock y se advierte que aún hay combustible. No estamos desabastecidos. Puede haber entre 30 % a 50 % de reservas, pero el producto existe”, precisó.

Según el jefe regional de Osinergmin en Junín, Fredy Paucar, las inspecciones permitieron comprobar que los grifos mantienen reservas de combustible. Detalló que el stock de GLP para vehículos se encuentra en alrededor del 48%, la gasolina premium en aproximadamente 55% y la gasolina regular cerca del 60%. “Abastecimiento sí hay, no estamos desabastecidos”, afirmó.

Por su parte, la fiscal de Prevención del Delito, Gisely De la Cruz, explicó que las acciones buscan evitar la comisión de delitos vinculados a la especulación de precios. “El incremento injustificado de precios podría ser sancionado con penas de hasta ocho años de prisión según el Código Penal”, afirmó.

Desde la Dirección Regional de Energía y Minas de Junín, la directora Diana Conde señaló que las inspecciones también permitieron verificar el cumplimiento de las normas ambientales y técnicas en los establecimientos supervisados. “Tras la revisión, se ha verificado que los locales vienen cumpliendo con sus instrumentos de gestión ambiental”, indicó. Asimismo, reiteró que en la provincia no se ha evidenciado desabastecimiento de combustibles, aunque exhortó a los empresarios a evitar cualquier tipo de especulación en medio de esta situación nacional que calificó como temporal.

Sin embargo, la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG) comunicó que sí existiría racionamiento en la cadena de suministro de GLP a nivel nacional. El gremio sostuvo que en el terminal de Pisco las cisternas pueden demorar entre cuatro y seis días para cargar combustible, cuando normalmente el proceso tomaba cerca de dos horas, situación que atribuyen a la falla en el ducto que transporta líquidos de gas desde Cusco.