La golpearon y ataron, ella rompió en llanto y confesó donde escondía más de 20 peluches robados de la sección flores del mercado Modelo. Pese a que se salvó de ser linchada, nuevamente Araceli Milagros Herhuay Mallqui (33), vuelve a caer.

Esta vez, Araceli y su pareja hicieron un forado en el techo de la tienda de cortinas ubicada en la cuadra 5 del Jr. Cajamarca en Huancayo.

Fue a las 2 de la madrugada de ayer que las cámaras de seguridad captaron a la pareja robando. Policías y serenos de Huancayo los atraparon, cuando pretendían abordar un taxi llevándose una máquina de coser, oculta en una bolsa. Asimismo, los pillos querían robar otro comercio de lencería.

CÁMARAS AYUDAN A DESCUBRIRLOS

Los vecinos que alertaron del robo informaron que sus cámaras captaron cuando los intervenidos entraron al local trepando por las paredes.

Los efectivos policiales y serenos detuvieron a Edgar Julca Reyes (37) y Araceli (33).

En su poder se halló la máquina de coser, que no podían justificar su procedencia.

Asimismo, el dueño de la tienda “Casa y Arte”, reconoció la máquina como de su propiedad. El agraviado dijo que de su local también hurtaron una escalera de cortina y otra y una prensa de cortina.

LOS LUCIÉRNAGOS

Según la Policía, los implicados en hurto agravado, pertenecerían a la banda delictiva “Los Luciérnagos”, que cometen fechorías en la madrugada.

A las 2 a. m, del 21 de agosto, también Araceli cayó robando, aquel día, su pareja Edgar Julca escapó, ahora lo atrapan infraganti.