Los estudiantes del 4to A,B y C de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, del sector de Pio Pata, en la provincia de Huancayo, estaban listos para homenajear a sus docente por el Día del Maestro, sin embargo, por una disposición de dirección a raíz de un brote de varicela fueron excluidos y trasladados a otro sector la institución educativa.

El padre de familia y exalumno, Bernabe Ramos, declaró que los estudiantes ya han pasado los síntomas de la varicela hace días y a muchos de ellos les dio cuando eran niños, así que no se pueden contagiar, pero por el accionar tardío del director de la institución ahora se ven perjudicados en sus actividades académicas. “Si no les dejan participar, no les vamos a dejar con esas ganas de homenajear a sus maestros, van a bailar, aunque sea en el parque”, dijo.

Explicó que, en sus años como exalumno, nunca había pasado algo similar, siempre los aislamientos fueron personales, pero no a todos los estudiantes de tres salones. El director se habría demorado en tomar acciones frente al brote de varicela, ya que lo hizo después de que los padres paguen una cuota de 50 soles y los estudiantes se preparen con números artísticos para el Día del Maestro.

Mientras se realizaban las actividades en conmemoración a los profesores, la Red Salud Valle del Mantaro llegó a la institución educativa, el licenciado Juan Meza, dio a conocer que son cinco estudiantes del 4to A, B y C, que presentan síntomas y estuvieron en contacto con sus compañeros, por tal motivo todos fueron enviados a cuarentena. Respecto a la participación de los estudiantes para conmemorar a sus docentes, recomendó que pueden presentar su número artístico, pero con mascarilla.