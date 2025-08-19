Ayer los escolares del colegio Politécnico Regional del Centro iniciaron sus clases en las 48 aulas prefabricadas instaladas en el estadio Mariscal Castilla en el distrito de El Tambo. La directora del plantel, Jhuliana Mendoza, señaló que antes eran 2077 estudiantes pero por el traslado se retiraron alrededor de 63, por la lejanía a sus viviendas.

Por su parte, e teniente alcalde escolar, Víctor Tolentino, pidió que se cumplan las promesas del Gobierno Regional Junín para asegurar una buena formación, sobre todo de los últimos grados.

“Quisiéramos que nos entreguen aulas nuevas, interactivas y didácticas, que haya más tecnología”, indicó.

Por su parte, el regidor escolar, Cristian Alanya, señaló que las aulas de contingencia presentan algunas limitaciones. “No estamos del todo satisfechos, el material es delgado y el calor se siente demasiado. Pedimos que se coloque algún ambientador para tener mejores condiciones”, pidió.