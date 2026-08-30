Tras los recientes casos de violencia escolar, los propios estudiantes de El Tambo, Huancayo y Chilca impulsaron una serie de acuerdos para mejorar la convivencia en sus colegios. La propuesta, promovida por el alcalde escolar distrital de El Tambo, Arón Medardo, contempla la implementación del proyecto “Eduquemos sin Violencia”, la conformación de brigadas SíseVe y de Buen Trato, además de la creación de una Red de Municipios Escolares Promotores de Paz.

Objetivo. Roque señaló que buscaba promover este tipo de espacios desde inicios del año. “Realmente yo quería realizar este tipo de congresos y conversatorios desde inicios del año, sin embargo, hubo problemas de presupuesto. El municipio escolar digital del Tambo no tiene ningún solo sol para poder promover este tipo de culturas”, afirmó. Sin embargo, destacó que lograron presentar el proyecto ante representantes del Minedu, la DREJ y la UGEL Huancayo para que pueda concretarse y contribuir a que los colegios tengan “un ambiente sano, un ambiente saludable”.

Entre los compromisos asumidos también figura impulsar del primer Congreso de Municipios Escolares que sería el próximo 20 de septiembre y campañas de sensibilización contra el bullying, acoso y discriminación. Roque pidió a sus compañeros perder el miedo a denunciar. “No tengan miedo para poder hablar sobre sus problemas”, refirió dirigiéndose a los estudiantes de las diversas instituciones educativas.