Una joven universitaria, asegura que dejó sus estudios superiores y obtuvo un préstamo de 24 mil soles, para emigrar al extranjero en busca del ‘sueño americano’, sin embargo la persona que le hizo la oferta, terminó desistiendo, asegurándole que le devolvería el dinero, pero hasta el cierre de esta edición no se habría concretado.

Denuncia pública

La joven M.V. (28), señaló que estudiaba odontología en una universidad privada de Huancayo, cuando decidió buscar un futuro mejor en Estado Unidos. Para concretar este sueño se habría contactado con Elvis J. Gabriel H. “Al señor Elvis Gabriel, lo busco por recomendación de mi padrino, quien hace 4 años también le llevó a Estados Unidos. Él (Elvis) me aseguró que me llevaría con una VISA de trabajo, pero primero tenía que darle 2 mil dólares para que inicie los trámites, es por eso que hice un depósito de 7 mil soles en noviembre del año pasado”, señaló la víctima.

La agraviada dijo que el dinero lo consiguió a través de un préstamo, que tenía que devolver con lo que ganaría en el extranjero. Luego de más de 2 meses de no tener noticias, ella, señala que nuevamente fue contactada por la persona que tenía que llevarle, pero solo fue para pedirle más dinero.

“Me dijo que tenía que darle todo lo pactado que es 24 mil soles. Yo tenía mis dudas, pero el señor me dijo que tenía palabra y que era figura pública porque quiere ser candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pichos: ‘no desconfíes de mí’, me dijo”, acotó la joven.

En esta segunda oportunidad, la agraviada, asegura obtuvo otro préstamos de 17 mil soles, que entregó en efectivo, con la esperanza de que en abril de 2025, sea llevada a USA.

“Cuando llegó la fecha y no veía nada de avance, le pedí al señor Elvis que me devolviera el dinero, porque tengo que pagar los préstamos. Me aseguró que me devolvería, incluso ahora último a fines de julio, pero me bloqueó las llamadas y en redes sociales. Él tiene su promotora y empresas y tiene dinero para devolverme. Desde el viernes no contesta”, acotó la universitaria que buscó otro trabajo en Huancayo.

Vía WhatsApp nos contactamos con Elvis Gabriel Huamán, pidió que le llamáramos pero no contestó hasta el cierre de esta edición. En sus redes sociales, el aludido hizo una publicación al respecto: