La incertidumbre sobre si Vladimir Cerrón —prófugo líder de Perú Libre y candidato presidencial— acudiría a votar persistió durante toda la jornada electoral en Huancayo.

En su local, el colegio Saco Oliveros, la PNP desplegó numerosos efectivos, aunque no para capturarlo. Esto, pues la PNP y la Defensoría aclararon que, por la Ley Orgánica de Elecciones, no se puede detener a requisitoriados dentro de su local de votación.

Personal de la ODPE cambió la ubicación de la mesa de votación del segundo al primer piso. También le cambiaron la numeración al aula, lo que causó malestar entre los electores que esperaban y que tuvieron que esperar más de media hora para sufragar.

Sin embargo, hasta el cierre de su mesa (N.° 024141), Vladimir Cerrón nunca apareció; por el contrario, sus seguidores difundieron una publicación falsa de Facebook en la que se afirmaba que sí acudió a votar.