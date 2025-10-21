Una joven estuvo cautiva dentro de su vivienda por casi un día, luego de ser apuñalada por su propia pareja, quien para evitar ser denunciado trató de curar la herida con gasa y vendas.

Todo ocurrió cerca de las 8:00 de la noche del pasado 13 de octubre en el interior de la vivienda de la pareja, ubicada en la avenida Progreso, de la urbanización Mirian Salas, en el distrito de El Tambo.

Según contó la víctima de iniciales W.C.A.M (23), de nacionalidad venezolana, un ataque de celos de su pareja Keiver Alexander C. S. (31), generó una discusión entre ambos, lo que acabó con apuñalamiento con un cuchillo de cocina, en la espalda de la fémina. El presunto agresor terminó acudiendo a una botica cercana para comprar gasa y tratar de curar la herida de la joven quién señaló que no podía salir.

Al día siguiente cerca del mediodía, salió para acudir a su centro laboral, sin embargo, terminó pidiendo apoyo de la Policía que realizaba un patrullaje por el distrito, quienes la trasladaron de emergencia hacia el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

“Por esta tentativa de feminicidio se está buscando al agresor que se dio a la fuga”, informó el jefe de la Región Policial Junín, general PNP Danilo Vera.