La Semana Santa en Huancayo se vivirá con una intensa programación litúrgica que reafirma la fe y las tradiciones de la población. El arzobispo metropolitano, Luis Alberto Huamán Camayo, destacó que estas fechas buscan fortalecer la unidad espiritual. “Huancayo es un pueblo de fe, un pueblo que ora”, expresó, al resaltar la participación de las hermandades y la importancia de mantener viva una tradición heredada de generaciones.

Como antesala, la Municipalidad Provincial de Huancayo realizó una sesión solemne que marcó el inicio oficial de las celebraciones. Durante la ceremonia se puso en valor la identidad religiosa de la ciudad y se reconoció a ciudadanos y hermandades por su aporte a la fe y la cultura local.

Las actividades centrales comienzan con el Domingo de Ramos, que incluye la bendición de palmas y procesiones. El lunes continúa con celebraciones en honor al Señor del Cabildo, mientras que el martes se desarrollará la Misa Crismal y la procesión del Señor de la Columna en el perímetro de la Plaza de la Constitución.

El Miércoles Santo tendrá como momento principal el tradicional encuentro de Jesús Nazareno con la Virgen Dolorosa. Para el Jueves Santo se ha programado la misa de la Cena del Señor y el lavado de pies, seguido de la visita a las siete iglesias.

El Viernes Santo se realizará la escenificación de la Pasión de Cristo, el sermón de las Siete Palabras y la procesión del Santo Sepulcro. El Sábado de Gloria se desarrollará la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección culminará con el “Pascualito Huanca” desde las 4:00 a. m., recorriendo las principales calles en una de las expresiones más emblemáticas de la fe wanka.