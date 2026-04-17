La feria de Cuasimodo, en el distrito de Chilca, es también una importante fuente de ingresos para cientos de comerciantes, quienes en apenas cinco días pueden llegar a multiplicar su inversión. Según el gerente de Desarrollo Económico, Hugo Bustamante.

“Calculamos que cada feriante puede hasta triplicar su inversión, lo que demuestra que es una feria bastante lucrativa”, indicó.

En total, alrededor de 400 feriantes formales y unos 200 ambulantes participan en esta edición, generando un fuerte movimiento económico en diversos rubros como gastronomía, artesanía y agroindustria. Según el funcionario, sólo por concepto de feria, se proyecta una recaudación de medio millón de soles, sin contar las ganancias individuales. “Se espera la llegada de entre 120 mil y 150 mil visitantes, lo que incrementa significativamente la demanda de productos”, señaló Bustamante.

Para los comerciantes, los días clave son el fin de semana. “Más movimiento hay los sábados y domingos. Los días laborables es más bajo”, comentó una vendedora del rubro de confitería, quien señaló que sus ingresos pueden alcanzar hasta 700 u 800 soles diarios. En tanto, otra comerciante del sector gastronómico indicó que en ferias puede generar entre 2 mil y 3 mil soles, dependiendo de la afluencia de público.

Entre las actividades que se desarrollarán están el concurso de huaylarsh, corrida bufa, la pachamanca más grande del mundo, fútbol en polleras, carrera de mototaxis y otros más.