MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-detectan-venta-de-pirotecnia-sin-autorizacion-durante-operativo-en-chilca-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-escolares-de-la-iee-9-de-julio-crean-nanoparticulas-y-conquistan-en-feria-eureka-2025-noticia/

El gerente del Promoción Económica de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Edwin Chamorro manifestó que los comerciantes de la feria de nacimientos del pasaje Huamanmarca y del jirón Omar Yali, cuentan con una autorización de 30 días para expender sus productos, pero el lugar que ocupan está en el cerco de la institución educativa José Faustino Sarmiento.

Ayer, la ocupación de las veredas, por donde antes transitaban los niños, tomó por sorpresa al director del plantel, que fue visitado por el gerente en el momento que los comerciantes instalaban sus puestos. El director señaló que esto dificulta el tránsito de los estudiantes a la hora de entrada y salida.

Ante ello, la comuna se habría comprometido a desplegar al Serenazgo y la Policía Municipal de manera puntual hasta el 19 de diciembre que concluyen sus clases unos 750 niños en dos turnos. Además, se restringirá el tránsito vehicular para evitar accidentes. “En años anteriores iniciaba la feria en la quincena, pero ahora les han autorizado el 1 de diciembre”, sostuvo el director Santiago Cruz.

argumenta. La secretaria de la asociación Niño Jesús, Lucía Cano Cárdenas dijo que son 38 comerciantes que expenden nacimientos, adornos, ropitas y hasta retocan imágenes y reconoció que se adelantaron unos días en instalar la feria, cuando aún los escolares están en clases. Argumentó que lo plantearon así para poder aumentar sus ganancias. Además, aseguró que están atentos a cortar la energía eléctrica, ante cualquier emergencia que pueda ocurrir.

Unos 38 comerciantes estarán un mes en feria navideña instalados en veredas y pista que circundan escuela