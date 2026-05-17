La tradicional y popular festividad de la Santísima Trinidad o Padre Eterno —Patrón de la ciudad de Huancayo— no tendrá este año su habitual y masiva víspera en la Plaza Constitución. Así lo decidieron, tras una mesa de diálogo, la Municipalidad Provincial de Huancayo, representantes del Arzobispado, la Dirección Desconcentrada de Cultura y, principalmente, los priostes de la celebración.

De esta manera, quedan prohibidos la quema de castillones, el uso de fuegos artificiales y el consumo de licor en la histórica plaza el próximo 30 de mayo, víspera de la fiesta central.

DECISIÓN. La medida busca priorizar el sentido religioso y cultural del evento, evitando así los graves desórdenes públicos registrados el año pasado. El gerente municipal, Joshelim Meza, detalló las nuevas disposiciones para estas fechas.

“Se va a priorizar la parte eucarística, cultural. Se está ratificando que en la víspera hay una misa, que hagan una retreta no creo que sea más de una hora y media aproximadamente en la Plaza Constitución, sin el consumo de bebidas alcohólicas ni castillones”, precisó el funcionario.

Las autoridades confirmaron, además, que, tras finalizar la misa y la respectiva retreta simbólica alrededor de las 9:00 p.m., las familias, cuadrillas de danzantes y asistentes deberán trasladar sus festejos tradicionales a sus respectivos barrios. Allí sí podrán quemar castillones y celebrar sus vísperas.

DETONANTE. El principal motivo para descartar la tradicional y esperada víspera fue la seguridad. Meza recordó los graves incidentes ocurridos en la edición anterior, cuando las celebraciones se salieron de control debido a los excesos y la irresponsabilidad.

“El año pasado acordamos que terminara a las 12 de la noche; sin embargo, esto nunca se cumplió. Las personas, al haber consumido bebidas alcohólicas, generaron grescas. También hubo un cortocircuito en la Calle Real y Breña que pudo haber sido funesto”, advirtió el gerente.

Para evitar repetir estos escenarios y garantizar el orden, el municipio desplegará un gran contingente integrado por decenas de serenos, policías municipales y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes fiscalizarán que nadie ingrese cargando licor.

“Ya tenemos experiencia en este tema. Hace poco tiempo hemos hecho la festividad del Huaylarsh, hemos tenido gran cantidad de policías que nos han apoyado y vamos a recurrir a lo mismo. La USE nos va a apoyar”, anunció el gerente municipal.

Pese a las restricciones, Meza confirmó que este año no se enrejará la Plaza Constitución debido a la ausencia de castillones. Asimismo, descartó protestas o que el panorama cambie, pues es un acuerdo unánime.

“Ni siquiera existió divergencia acá, esto es un acuerdo unánime. Los priostes son personas respetuosas y en algún momento también hemos trabajado con ellos”, puntualizó.

ORDENANZA. Finalmente, esta restricción marcaría un punto de quiebre para Huancayo. El municipio planea volver permanente esta política mediante una regulación legal.

“Tenemos en proceso una ordenanza también que prohíbe las festividades en las plazas y parques. La idea es que, si bien es cierto estas son festividades que vienen de hace muchos años y son parte de nuestra cultura, el incremento de la población y el incremento del consumo de bebidas alcohólicas generan hechos colaterales que perjudican y ponen en inseguridad ciudadana a las personas”, concluyó.

Dejar la plaza libre durante la víspera ya es un consenso en la organización de la festividad. Sectores como Cajas Chico, Coto Coto, Auquimarca, Cerrito de la Libertad y Cahuide, entre otros, confirmaron que celebrarán en sus barrios.

Para el día central, se tiene prevista una misa que será la antesala de la procesión del Padre Eterno, que se realizará en medio de las tradicionales alfombras en la Calle Real.