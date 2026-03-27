El presunto desabastecimiento de combustible en Huancayo viene generando el incremento de pasajes en el transporte público y del gas doméstico, lo que ha provocado malestar en la población.

Ante esta situación, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito realizó un operativo de inspección en distintos centros de abastecimiento, con el fin de verificar la disponibilidad de GLP, diésel y GNV.

La intervención se llevó a cabo en los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, con la participación de autoridades municipales, Osinergmin y Indecopi.

Durante las diligencias, la fiscal adjunta Gisely Mirna De la Cruz Montero exhortó a los propietarios y administradores a no incurrir en prácticas como el acaparamiento o la especulación de precios, advirtiendo posibles responsabilidades legales.

El objetivo de estas acciones es garantizar el abastecimiento, evitar incrementos injustificados y mantener el orden ante la preocupación ciudadana.