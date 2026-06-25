Un presunto caso de cobro indebido por parte de un efectivo de la Policía Municipal de Huancayo es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, luego de que la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo presentara una denuncia sustentada en un video donde se observaría la recepción de dinero por parte de un agente municipal.

El gerente a cargo, René Lazo, informó que el material fue entregado por una persona cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad. Según explicó, las imágenes muestran a una comerciante ambulante entregando dinero al trabajador municipal. “Se aprecia que la persona pone el dinero en una banca, el efectivo lo agarra disimuladamente y lo guarda en el bolsillo”, declaró.

Tras tomar conocimiento del caso, la comuna acudió inicialmente a la Dirección Contra la Corrupción y posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción para formalizar la denuncia. “Nos corresponde denunciar cualquier hecho que pueda configurar un presunto delito y dejar que la Policía y la Fiscalía realicen las investigaciones que correspondan”, sostuvo el funcionario.

Lazo adelantó que el trabajador será separado de la unidad de Policía Municipal una vez que se formalicen las diligencias fiscales, mientras se desarrolla una investigación administrativa paralela.

“No puede permanecer en labores de control del comercio ambulatorio mientras se esclarecen los hechos. Si existen elementos de convicción, tienen que investigarse y sancionarse de acuerdo a ley”, enfatizó el funcionario.