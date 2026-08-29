La cocina a leña que no apagaron por completo sería el origen del voraz incendio que arrasó con la vivienda ubicada en el Jr. Venezuela 5021 en el AA.HH. San Pedro en Huancayo. El fuego consumió dos vehículos, 50 mil soles que ahorraba la familia para construir una nueva casa y mercadería (tomatodos y otros).

Pamela Huamán Vásquez rompió en llanto al ver que el fuego consumía todos los bienes de su madre y familia. “Hace tres días compramos cajas de bombardas para la fiesta de la Virgen de Cocharcas, pero la casa no era una pirotécnica . Lo hemos perdido todo. Mi hermano es cantante “El Chinito”, sus instrumentos musicales, parlantes, el carro, dinero, todo se quemó”, dijo sollozando Pamela.

ANGUSTIA

Ayer a las 10 de la mañana se reportó la emergencia. Serenos de El Tambo, policías, bomberos se desplazaron hacia el AA.HH. San Pedro, donde un voraz incendio consumía la vivienda de Herlinda Vásquez Malpartida (56).

La comerciante manifestó que el incendio se habría iniciado en la cocina donde preparaba comida para sus mascotas.

En pocos minutos, las llamas se propagaron por toda la vivienda, destruyendo muebles, electrodomésticos, ropa, documentos y todos los bienes de valor. El vehículo B5H-212, otro carro donde guardaban parlantes y equipos para la animación de eventos, también se quemó.

Los afectados señalaron que en el ropero guardaban unos 50 mil soles que fueron consumidos por las llamas.

TRABAJO ARDUO

Ante la magnitud del siniestro, serenos de El Tambo, policías, bomberos y vecinos de la zona trabajaron de manera conjunta y ardua para controlar el incendio y evitar que las llamas alcancen otras viviendas.

La intervención oportuna de los equipos de emergencia permitió sofocar el siniestro y rescatar a “Chocolate”, mascota de la familia que fue trasladada a una veterinaria.

Al llegar, los agentes del Patrullaje Integrado encontraron las llamas extendiéndose en 4 ambientes del inmueble, manifesto el subgerente de Seguridad Ciudadana Carlos Espinoza.