Una inspección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reveló serias deficiencias en el relleno sanitario de Tiranapampa, ubicado en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo. Las fallas detectadas en la operación del lugar representarían un riesgo ambiental, principalmente por el inadecuado manejo de residuos sólidos y sus derivados.

Entre los principales problemas identificados figura la ampliación de una celda sin impermeabilización, lo que permite el contacto directo de los residuos con el suelo y la generación de lixiviados contaminantes. Además, se constató que una de las pozas destinadas a estos líquidos se encuentra al límite de su capacidad y no cuenta con diques de contención adecuados, aumentando el riesgo de filtraciones.

Asimismo, se detectaron fallas en el sistema de drenaje de gases, lo que incrementa la emisión de malos olores y el peligro de incendios. A ello se suma la operación de una nueva poza y una celda de disposición no contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental vigente, lo que agrava la situación y evidencia incumplimientos en la gestión del relleno sanitario.