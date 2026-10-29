Una banda de ciberdelincuentes hackearon la cuenta de una madre de familia y le robaron cerca de mi soles de su cuenta de yape.

“Anoche me llegó un mensaje por facebook, donde decía actualiza tu yape, ingresé y cuando desperté habían vaciado mi cuenta. En la mañana acudí al banco, me puse mal y me desmayé, porque no tengo ni un sol, necesitaba para mis vitaminas y para darle de comer a mis hijos”, exclamó llorando Loida Pérez Padilla de 39 años.

La madre de familia, lleva 3 años luchando contra el cáncer y es el sostén de sus 4 hijos de 8,9,15, y 16 años. El padre de los menores murió hace 9 meses.

La madre recibe atención en el Iren Centro, donde los médicos la han desahuciado y le han dicho que solo debe pasar el tiempo con sus hijos.

En el Iren Centro, debe 7 unidades de sangre, que le han transfundido los médicos y que necesita devolver, pero no tiene como hacerlo.