Fin a la espera. El último martes se reiniciaron los trabajos de enrocado destinados a salvaguardar vidas y viviendas de los vecinos del sector Taquila II, en el distrito de Moche, Trujillo. Desde hace años este sector sufre los graves embates de la erosión costera.

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La arquitecta Karla Otiniano enfatizó que esta obra constituye únicamente una medida de carácter provisional y paliativo, indispensable para atender la emergencia actual.

Sin embargo, por sí sola, no representa una solución definitiva ni la recuperación integral de la playa.

Ante esto, aseguró que continuará trabajando para promover soluciones técnicas sostenibles y de largo plazo.