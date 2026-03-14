Manchas en almohadas, colchones con presencia de flujo sanguíneo y mobiliario en condiciones insalubres fueron hallados durante un operativo de fiscalización en hospedajes del distrito de Chilca, realizado con la participación de la municipalidad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Subprefectura.

En el hospedaje Shullkas, las autoridades detectaron cabellos en las instalaciones y productos de higiene sin registro sanitario, por lo que se levantó un acta de constatación con recomendaciones para que el establecimiento mejore sus condiciones.

Mientras tanto, en el hospedaje Kawaq se encontraron diversas irregularidades, como la exhibición de una clase y categoría que no corresponde a su autorización, la falta del afiche informativo sobre la prevención de la explotación sexual de menores y la ausencia de la estadística hotelera obligatoria. Además, el personal habría obstaculizado la labor de fiscalización.

Ante las condiciones detectadas, las autoridades retuvieron dos sillones individuales, almohadas y sillas playeras del local ubicado en la intersección de los jirones Florida y Unión, y advirtieron que los operativos continuarán de manera inopinada para garantizar condiciones adecuadas de atención a los usuarios.