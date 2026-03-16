Un feto de aproximadamente 12 semanas de gestación fue hallado la mañana de este lunes entre los pastizales del sector Ocopilla, en la ciudad de Huancayo, luego de que un menor observara a varios perros jugando con una bolsa de plástico.

El hecho ocurrió cerca de las 9:20 a. m. en la intersección del jirón Pachacútec con la avenida Ocopilla. Según relató la vecina Betty Tunque, su hijo se acercó a la zona pensando que los animales jugaban con un ave, pero al revisar la bolsa notó algo extraño y alertó de inmediato a su madre.

Al verificar el contenido, la mujer descubrió que se trataba de un feto abandonado, por lo que se dio aviso a Serenazgo. Los agentes llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional del Perú se hicieron cargo de las diligencias para investigar el caso. Vecinos indicaron que en ese sector suelen reunirse personas para consumir bebidas alcohólicas, por lo que no descartan que el abandono haya ocurrido durante la madrugada.