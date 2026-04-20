La rápida intervención de una menor de 12 años habría evitado que se consumara un presunto delito sexual en agravio de su hermana de 5 años, en un hecho ocurrido el pasado 12 de abril en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo.

De acuerdo con la investigación fiscal, ambas niñas se encontraban solas en su vivienda mientras sus padres habían salido a cumplir con la jornada electoral. En esas circunstancias, un hombre de 72 años, conocido de la familia, ingresó al domicilio y presuntamente aprovechó un momento de descuido para quedarse a solas con la menor.

La hermana mayor regresó poco después y, al advertir la situación, intervino de inmediato y alertó a su madre vía telefónica. Horas más tarde, los familiares presentaron la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Tras la audiencia judicial, el Poder Judicial dictó nueve meses de arresto domiciliario contra el investigado, mientras la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo continúa con las diligencias del caso.