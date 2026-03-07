MIRA ESTO: Junín: Advierten que males renales amenazan incluso a niños desde los 8 años

De ripley. Una colonia de hormigas fue hallada al interior de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en el hospital El Carmen, un lugar donde se encuentran hospitalizados niños en condición muy grave, con monitores y ventiladores.

Era increíble ver a los insectos caminar en el piso y al mismo tiempo escuchar el sonido de los monitores, los médicos simplemente repetían que una UCI Pediátrica no deberían verse una situación así, pero no podían hacer nada, ya que el hospital fue declarado inhabitable y hace más de 11 años que esperan la culminación del nuevo hospital.

Ante la denuncia, ayer, la directora adjunta del hospital El Carmen, manifestó que de manera inmediata se realizó la desinsectación especializada, refuerzo de las medidas de limpieza y la revisión de puntos de ingreso en la infraestructura. Recién ahora, dijo que se mantienen un monitoreo permanente del ambiente para garantizar las condiciones adecuadas de bioseguridad.

FALTA DE EQUIPOS. El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital El Carmen, Carlos Bráñez Baltazar, manifestó que la falta de equipos es otro de los problemas y es por ello que tienen que usar equipos reciclados que ya han cumplido su vida útil, pero por la necesidad no les queda otra.

“Esta UCI pediátrica recibe a pacientes de la macroregión centro, pese a estar en un ambiente inhabitable seguimos trabajando, nos dieron equipos reciclados, aún así hemos podido trabajar los médicos, enfermería y técnicos. Por eso pedimos equipos, ya que aquí se manejan pacientes críticos y necesitamos equipos nuevos y sofisticados pero no tenemos”, dijo Carlos Brañez a Latina.

Es por ello que urge el apoyo del Gobierno Regional y Central. Además de los equipos les hace falta personal especializado en cuidados críticos, donde tienen a 6 pacientes en condición grave pero además requieren de un servicio de cuidados intermedios.

Uno de los casos en la UCI pediátrica es de un bebé de un mes y 24 días con tos ferina y que gracias a la atención especializada se salvo.

El director del hospital El Carmen, Christian Matamoros, manifestó que en la UCI pediátrica del hospital El Carmen se logró salvar a un bebé con tos ferina que estuvo 3 meses internado y gracias al tratamiento de los especialistas se salvó.

Acotó que el Gobierno Regional de Junín, cuenta con un IOAR para invertir 2 millones de soles, que servirá para la adquisición de nuevos equipos, ya han realizados las cotizaciones y solo esperan que el Gore Junín, les transfiera los recursos para concretar la compra.