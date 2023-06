Los pacientes del hospital Daniel Alcides Carrión viven una situación crítica, porque desde enero no ingresan medicinas al nosocomio, que solo cuenta con el 52% del abastecimiento, afirmó la jefa de farmacia, Jessica Armas Cuadrado.

“Los medicamentos deberían ingresar desde enero, pero de Lima no nos envían, el Cenares ha respondido que en sus licitaciones han quedado muchos procesos desiertos y eso a generado un desabastecimiento, pese a que el dinero ha sido transferido del MEF”, comentó.

El hospital Carrión realizó un requerimiento de 234 medicamentos y 70 dispositivos. Entre los que no hay están los antibióticos de alta rotación. Además están los fármacos para pacientes críticos, incluso para los más graves de UCI y hospitalización.

Entre los servicios afectados están traumatología, neurocirugía, sala de operaciones, central de esterilización, laboratorio, entre otros.

Ayer, encontramos a Patricia Mayta Pomalaya (30) una madre que sufre por un virus que le afecta la médula espinal, apenas puede caminar y se apoya en un bastón. La aqueja un intenso dolor y para aliviar tiene que consumir el baclofeno que se usa para tratar la rigidez y endurecimiento de los músculos. El fármaco está en la lista de faltantes.

Su receta tiene fecha del 25 de abril, ya estamos en junio y hasta ahora no llega el medicamento. Cada fármaco de manera particular cuesta 10 soles y al día tiene que consumir dos, pero como no tiene dinero y vive soportando el dolor.

Empezarán proceso de compra en Huancayo

La químico farmacéutica, Jessica Armas, señaló que recién en marzo el Cenares les informó que en octubre atenderán la demanda de medicamentos y les piden que en el mismo hospital realicen la compra.

Ante esa situación, el director Jorge Rojas, autorizó se trasladen recursos de otras áreas para adquirir los fármacos más urgentes, para lo cual se dispone de un millón de soles, con lo cual comprarán lo más urgente para hospitalizados y enfermos crónicos.