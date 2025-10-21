La Municipalidad Provincial de Huancayo impuso una multa de S/ 2,675 al Hotel Olímpico, ubicado en la Av. Giráldez con Jr. Áncash, tras detectar sábanas, almohadas y cubrecamas en mal estado higiénico durante una inspección de la Unidad de Bromatología.

El gerente de Servicios Públicos, Jhansell Espinoza Cárdenas, calificó la situación como inaceptable y recordó que los hoteles deben garantizar condiciones sanitarias adecuadas. La sanción forma parte de los operativos permanentes que buscan proteger la salud de los ciudadanos y visitantes en Huancayo.