Grupos de transportistas de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca anunciaron un paro para hoy ante el alza excesiva del diésel. Si bien este combustible es el que utiliza la totalidad de combis y cústers en el valle del Mantaro, la medida de fuerza sólo será acatada por ciertos grupos del rubro.

Convocan

La medida se oficializó mediante un comunicado. Durante la tarde, unidades de empresas como San Roque ya lucían pintas en sus parabrisas convocando a la protesta para el día de hoy.

Por otro lado, el alza del diésel en el valle del Mantaro forzó un incremento de pasajes en todas las rutas, con subidas de entre 50 céntimos y hasta el 50%. Sobre esto, Fermín Cerrón, representante de la empresa San Juan (ruta Huancayo – Chupaca), aclaró que su gremio no se sumará al paro, aunque explicó que elevar las tarifas era la única salida para los transportistas ante los altos costos.

“No hay forma de mantener el pasaje anterior; el gasto de combustible se ha incrementado. La semana pasada tanqueábamos con 90 soles y hoy lo hacemos con 145 o hasta 155 soles; algunos incluso con más. Es insostenible”, señaló el transportista.

¿Por qué suben los precios?

Solo en lo que va de marzo, el diésel pasó de costar 14 soles el galón a bordear los 23 soles. El incremento solo coincidió con la crisis de GNV que atravesó el país, pero responde en realidad a la coyuntura internacional, lo que podría prolongar esta situación por varios meses.

“Las combis utilizamos diésel; el país importa más del 80% y Petroperú apenas produce un 20%. El petróleo no tenía nada que ver con el problema de Camisea. Este sube por la situación internacional y la guerra que involucra a Irán, Israel y EE. UU. El precio del petróleo es internacional y está dolarizado, pero también hay especulación”, explicó Néstor Chávez, dirigente de camionetas rurales (combis).

“Todos unidos en defensa del pueblo frente al abuso del precio de combustible”, se lee en la publicación viralizada en redes sociales.