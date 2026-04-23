En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Hualhuas se realizó un homenaje póstumo en honor al exalcalde Guillermo Lindo Rojas, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del distrito.

Durante la ceremonia, el alcalde Jonny Zárate Velásquez destacó su compromiso, liderazgo y vocación de servicio, resaltando el impacto de su gestión en beneficio de la comunidad. Autoridades y vecinos recordaron con respeto su legado, reflejado en las obras ejecutadas y en la memoria colectiva de la población.

A 18 días del trágico accidente que le costó la vida junto a su hijo y nuera, finalmente fueron sepultados sus restos en medio de escenas de profundo dolor. Familiares, amigos y pobladores le dieron el último adiós, reconociendo su trayectoria y el trabajo que realizó por el distrito.

Accidente

El pasado 4 de abril, Guillermo Lindo viajaba junto a su hijo, Gilmer Lindo Núñez, y su nuera, Esther Cosme Amar, cuando la camioneta en la que se desplazaban sufrió un despiste y cayó al río Rímac, a la altura del sector Rosaura. Tras el accidente, los cuerpos de sus familiares fueron hallados dentro del vehículo, mientras que el exburgomaestre fue reportado como desaparecido durante varios días.