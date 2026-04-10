A pocos días de las Elecciones Generales 2026, padres de familia alertaron que algunas instituciones educativas de la región no estarían acatando al 100% la disposición del Ministerio de Educación (Minedu) de suspender clases presenciales los días viernes 10 y lunes 13 de abril, fechas destinadas a la implementación y retiro de material electoral respectivamente en los locales de votación.

La Dirección Regional de Educación (DREJ) reiteró la obligación de cumplir con esta disposición. A través de un comunicado oficial, precisó que los directores “están obligados bajo responsabilidad a garantizar la disponibilidad de los locales escolares”, además de adoptar medidas como clases virtuales o reprogramación académica, dejando en claro que “no se desarrollarán clases presenciales” en colegios que funcionarán como centros de votación.

La I.E. Enma Luzmila Calle Vergara informó que el viernes el turno mañana será presencial y el turno tarde virtual, mientras que el lunes se invertirá la modalidad. En contraste, instituciones como la I.E.P. Santa Isabel comunicaron la suspensión total de clases presenciales, trasladando el servicio educativo a plataformas virtuales, y la I.E. Mariscal Castilla implementará carpetas de trabajo para asegurar la continuidad académica.

Al respecto, la directora regional de Educación, Silvia Astete, señaló que ya se ha emitido un oficio regional replicando la disposición ministerial y que todas las Ugel tienen conocimiento.

“Las Ugel están exhortando a las instituciones educativas, de darse algún incumplimiento ellas tomarán las acciones pertinentes”, afirmó.

El tema viene generado preocupación entre padres de familia, quienes afirman estar confundidos ante las medidas diferentes que toma cada institución educativa y piden uniformidad en la aplicación de la medida.