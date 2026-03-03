Inició el año escolar 2026, por ahora solo en las instituciones educativas particulares de Huancayo; sin embargo, en los próximos días, más de 1800 colegios estatales de la región también iniciarán sus actividades.

Con ello, se espera una alta demanda del transporte público, pero también vuelve el problema de siempre: transportistas que no respetan a los escolares, conductores informales y aquellos que no cumplen la normativa de tránsito.

Fiscalización

Por ello, el primer lunes de marzo estuvo marcado por un despliegue de fiscalización de la Gerencia de Tránsito y Transportes junto a la PNP, que resultó en sanciones a dieciséis unidades vehiculares.

“Hemos encontrado unidades conduciendo con licencia A1, lo cual no está permitido; también otra que no está registrada en la empresa, pero ya usa sus logos de transporte público”, detalló Jorge Quispe, gerente de Tránsito, sobre las faltas halladas en solo un día.

Las acciones se desarrollaron en las inmediaciones del Colegio Andino y puntos críticos como los jirones Puno y Arequipa; y en el distrito de El Tambo, la Av. Ferrocarril y la Av. Mariátegui. El balance del operativo arrojó siete vehículos trasladados al depósito, mientras que, en la labor conjunta con la policía, se intervinieron cinco vehículos mayores y cuatro vehículos menores.

Verificación

Pero no solo se sancionó; durante las intervenciones se verificó que las unidades tengan los tarifarios correctamente instalados y en zonas visibles. Allí se establece el pasaje escolar S/0.80, que debe ser respetado sí o sí por los transportistas.

“Estamos supervisando la publicación de los tarifarios e instándoles a que cumplan con recoger a nuestros escolares, personas con discapacidad y también a los adultos mayores”, detalló Quispe.

Se advirtió que se aplicará la infracción C11, la cual establece multas del 10 % de la UIT y la suspensión de la autorización hasta por sesenta días para aquellas unidades que no recojan a escolares o personas con discapacidad.