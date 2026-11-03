Los operativos realizados durante las celebraciones de Halloween dejaron 11 locales clausurados en Huancayo y El Tambo, además de multas y procedimientos administrativos contra otros establecimientos. En Huancayo, la Gerencia de Promoción Económica y Turismo intervino 19 locales, de los cuales nueve quedaron sujetos a clausura preliminar y diez recibieron sanciones económicas o procesos administrativos.

“Se intervino en las zonas de Cajas Chico, San Carlos, San Antonio, Olaya, por el Obelisco de Huancayo y algunos establecimientos por el sector comercial del jr. Puno”.

Entre las principales sanciones figura la clausura de la discoteca Medusa, ubicada en la av. San Carlos, por funcionar sin licencia, carecer de autorización para expender bebidas alcohólicas y no contar con el certificado ITSE. Asimismo, el local Pitbull, en el jr. Puno, fue multado con el 5 % de una UIT por no tener la bitácora de limpieza de campana exigida para auditorías sanitarias.

Durante las intervenciones también se detectó una fiesta de Halloween en el local La Cascada, donde se encontró la presencia de menores de edad.

“Encontramos cocheras y otros espacios acondicionados temporalmente para este tipo de celebraciones”, advirtió Lazo.

En paralelo, la Municipalidad Distrital de El Tambo clausuró un bar de la cuadra 7 del jr. Tacna y la discoteca Ibiza, ambos por no contar con certificado ITSE, imponiéndoles además una multa equivalente a una UIT. Las intervenciones fueron ejecutadas junto a la Policía Nacional con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad en los establecimientos nocturnos.