El último informe mundial sobre las drogas de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evidencia que el Perú se mantiene como el segundo país con la mayor superficie de cultivos ilegales de hoja de coca de la región, después de Colombia.

Solo en los 8 meses del 2025, Enaco junto con los policías de Junín incautaron 22 toneladas de hojas de coca.

Así informó el jefe Regional de Enaco, Javier Pinto Almanza. quien explicó que todo lo incautado era trasladado de forma ilegal para evitar pagar impuestos.

Por ejemplo por cada tonelada de hoja, inescrupulosos comerciantes evaden pagar de 15 a 20 mil soles. Según Enaco cada arroba de 11 a 12 kilos está entre 200 a 235 soles.