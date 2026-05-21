



El Juzgado de Extinción de Dominio, en el ámbito de la Corte Superior de Justicia de Junín permitió al Poder Judicial incautar dinero y bienes de origen ilícito por un valor de 500 mil dólares, además, durante los 7 años que viene funcionando se estima más de 200 millones de soles.

Juzgado. “En agosto de 2018 se dicta la Ley n.° 1373 de extinción de dominio se crea para que le duela más al sinvergüenza. Antes, los que cometían delitos ingresaban a la cárcel cumplían su condena, luego salían y disfrutaban de los bienes que ilícitamente habían adquirido”, comentó el juez provisional de Extinción de Dominio, William Concha Chávez.

El magistrado detalló que en lo que va de este juzgado, se lograron un promedio de 560 sentencias o resoluciones judiciales que permiten la incautación de los bienes y dinero, provenientes de delitos que son los más recurrentes en la región central del país como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, minería ilegal, delito ambiental, delitos contra el patrimonio, entre otros.

“Nosotros no tenemos nada que ver con las personas, nuestro proceso es real patrimonial, con bienes que hayan sido obtenido como objeto de ganancias de las actividades ilícitas”, acotó Concha Chávez.