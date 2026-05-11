Una familia quedó damnificada luego de que un incendio consumiera su vivienda ubicada en la cuadra 6 de la avenida Ocopilla, esquina con el jirón 3 de Octubre, en la ciudad de Huancayo. La emergencia se registró alrededor de la medianoche y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

La más afectada fue una adulta mayor de 87 años, quien perdió todas sus pertenencias y 11 mil soles en efectivo que había ahorrado tras la venta de una vaca. El fuego alcanzó dormitorios, muebles, ropa, víveres y otros bienes de la vivienda donde habitaban cuatro personas, entre ellas una niña de siete años que presentó afectación por inhalación de humo.

Según relataron los familiares, Cirilo Ruiz Salazar logró salir del inmueble rompiendo una ventana cuando las llamas ya habían alcanzado el ambiente donde dormía. Durante las labores de auxilio, Julia Alicia Ruiz Salazar sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro y los brazos al intentar ayudarlo. Los afectados señalaron que desconocen cómo se originó el incendio y descartaron el uso de velas o fogones dentro de la vivienda.

Los vecinos ayudaron a controlar las llamas utilizando baldes con agua mientras llegaban las unidades de emergencia. Tras el siniestro, la familia solicitó apoyo solidario con víveres, ropa y materiales de construcción, debido a que perdieron todos sus bienes. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio ocurrido en el barrio de Ocopilla.