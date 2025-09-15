El gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe, informó que en la última sesión de concejo municipal, se aprobó la ordenanza, donde se agrega el puente Comuneros II o Max Hongler que conecta a Huancayo y (Huamancaca Chico-Chupaca) a la ordenanza N°560 del año 2016, en dicha norma se determina la existencia de área urbana continua con la provincia de Chupaca para efectos de régimen de gestión común del transporte.

“Es el primer paso, luego nos reuniremos con la Municipalidad Provincial de Chupaca, para seguir trabajando en el reglamento del régimen de gestión, donde se establecen condiciones de supervisión, quienes se encargarán del proceso sancionador y todo lo que tiene que ver con la emisión de autorizaciones y tarjetas únicas de circulación”, explicó el funcionario. Esto se hizo en base a lo estipulado en el artículo 13 del Decreto Supremo N°017 2009- MTC, que aprueba el Régimen de Gestión Común.

Acotó, que está en camino, el régimen de gestión común entre las provincias de Huancayo y Chupaca, para ordenar el tránsito y la fluidez de vehículos entre las dos provincias, donde se cuenta con más de 500 vehículos autorizados por la Municipalidad de Huancayo y que también los tiene la comuna chupaquina, ya que brindan el servicio de transporte público a estudiantes y trabajadores. Además del intercambio económico, que se da por la proximidad de ambas jurisdicciones.

Con ello se busca el ordenamiento del transporte público, mediante los nuevos puntos de interconexión como el puente Comuneros I, Comuneros II y el puente Eternidad. El ordenamiento obedece a la demanda y también a las empresas que cubren la mencionadas rutas.

¿Qué falta?

El gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe Avila, recordó que hay un compromiso de trabajar con la Dirección Regional de Transportes durante 3 meses, pero todavía faltan 6 etapas más como aprobar el reglamento y el plan regulador de interconexión, el convenio y que las municipalidades de Huancayo y Chupaca, lo aprueben mediante una ordenanza municipal.