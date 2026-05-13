El centro de salud La Libertad ya realiza cirugías pero de baja complejidad, esto como parte de un plan de contingencia para descongestionar la atención en los hospitales de la ciudad.

“Estamos dando inicio a las cirugías que no tengan muchas complicaciones o enfermedades crónicas y que podamos manejar tranquilamente. De acuerdo a la evaluación decidimos si el paciente puede operarse acá o si necesita ser referido ”, explicó el cirujano general Luis Ramos.

Actualmente, el establecimiento realiza operaciones en las especialidades de cirugía general y ginecología, mientras se gestiona la ampliación para traumatología y oftalmología. Según detalló el médico, los pacientes ingresan directamente al centro de salud, donde son evaluados previamente.

El cirujano señaló que el centro quirúrgico cuenta con anestesiólogos, enfermeras y equipos nuevos para las operaciones. Tras la cirugía, los pacientes pasan a recuperación y continúan sus controles postoperatorios.

“Los controles postquirúrgicos se hacen acá en La Libertad y, si hubiera alguna complicación, tenemos coordinación para derivar al paciente a El Carmen o al hospital Carrión. Siempre evaluamos que sean cirugías de baja complejidad para reducir riesgos”, sostuvo.