La paciencia de conductores y comerciantes de la avenida Ferrocarril será puesta a prueba. Tras años de deterioro, se inició el recapeo de más de dos kilómetros, entre las avenidas San Carlos y Huancavelica.

La obra, con una inversión superior a los S/ 5.5 millones financiada por el Gobierno Regional de Junín, busca recuperar una de las principales vías de acceso a los centros de abastos de la ciudad.

El mayor desafío será el tiempo. Aunque el plazo de ejecución es de hasta cuatro meses, la Municipalidad Provincial de Huancayo espera concluir los trabajos antes de lo previsto.

Plan de contingencia

El gerente municipal, Jhoselim Meza, informó que para reducir el impacto en el tránsito y el comercio, se ha solicitado al Consorcio Vial Huancayo 02 un cronograma que contemple trabajo de noche.

“Nuestro compromiso es garantizar la transitabilidad y el comercio. El consorcio debe presentar un plan que, probablemente, incluya trabajos en horario nocturno para liberar el tránsito en las horas de mayor congestión”, señaló.

El recapeo de la avenida Ferrocarril integra un paquete de obras por más de S/22 millones. La Municipalidad Provincial de Huancayo informó que la avenida Olaya ya fue adjudicada, la avenida Carrión está lista para licitación y el expediente técnico de la avenida Huancavelica quedaría concluido esta semana.