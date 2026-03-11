Ante el incremento de los precios de combustibles y las quejas ciudadanas por el costo del gas doméstico, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) anunció que intensificará las fiscalizaciones a grifos y plantas envasadoras de gas desde hoy.

La medida fue acordada en una mesa de trabajo que reunió a representantes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Análisis

Durante la reunión, desarrollada en el Palacio Municipal, se analizó la situación del mercado de combustibles tras los inconvenientes técnicos registrados en el ducto de Camisea, en Cusco. Como se recuerda, este incidente ha generado una reducción en el suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP); sin embargo, las autoridades señalaron que el abastecimiento en Huancayo aún es suficiente para cubrir la demanda actual y descartando un desabastecimiento total.

El acuerdo

El gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza León, indicó que las acciones de control se incrementarán desde los próximos días con el objetivo de verificar el abastecimiento y evitar incrementos injustificados en los precios.

“Las fiscalizaciones no buscan perseguir al empresario, sino verificar el abastecimiento en plantas y grifos, persuadiendo para que los precios no se disparen aprovechando la crisis actual”, sostuvo el funcionario.

Las inspecciones se realizarán en grifos del distrito, plantas envasadoras y locales de distribución de gas doméstico. Asimismo, Meza León aseguró que los servicios municipales esenciales, como la limpieza pública, no se verán afectados, ya que la municipalidad cuenta con contratos vigentes que garantizan el suministro de combustible para sus unidades.

Por su parte, la representante de la Fiscalía de Prevención del Delito, Gisely de la Cruz Montero, advirtió que las autoridades buscan prevenir delitos relacionados con la concertación de precios o la especulación en la venta de combustibles. Recordó que estas prácticas están tipificadas en el Código Penal y pueden ser sancionadas con penas de entre seis y ocho años de prisión.

Desde Indecopi, la jefa de la oficina regional, Karina Alvarado Villaverde, explicó que se vienen realizando supervisiones en estaciones de servicio para verificar que el precio anunciado en paneles y surtidores coincida con el cobrado al consumidor, además de revisar que los establecimientos cuenten con libro de reclamaciones y brinden información clara sobre las variaciones de precios. Hasta el momento, Indecopi ha supervisado 18 estaciones de servicio en Huancayo.

La realidad afecta

Sin embargo, desde el sector empresarial advierten que la situación del abastecimiento podría ser más complicada. Rocío Aliaga de la Cruz, gerente comercial de la Compañía Envasadora Exacto Gas EIRL, señaló que las empresas envasadoras enfrentan demoras de entre cuatro y seis días para retirar GLP en el terminal de Pisco, cuando en condiciones normales el proceso demora apenas dos horas.

Indicó que esta situación se debe a que el proveedor Pluspetrol no recibe producto desde el 1 de marzo tras el incidente.