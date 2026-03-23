Llanto y dolor. En la calle San José en el barrio San Cristóbal en Sapallanga, en la madrugada, mientras dormía, un estruendoso ruido alertó a Dionisia Aguirre Chávez (55). Tras la intensa lluvia y granizada del último sábado, por detrás de la casa que la mujer habita, ingresó el caudal de agua incontenible que inundó los ambientes de la vivienda de adobe a tal punto que está por colapsar.

Apenas pudo sacar la ropa, su cama y algunos enseres, pero ya no puede volver, ya que la vivienda alquilada donde vivía con sus dos hijos de 10 y 24 años, tiene los cimientos remojados y es un peligro para ellos.

Una cuadra más abajo, Teodosia Guerrero Meza (64), también vivió una pesadilla, cuando su granja con 30 cuyes preñadas terminaron muertas en su corrales. La anciana de 64 años está desconsolada porque perdió su único sustento.

Apenas pudo rescatar algunas crías y sus vacas también quedaron en medio del lodazal. Ahora necesita ayuda para la limpieza y también calaminas para reconstruir sus corrales.

El problema de la inundación es por el desborde de un canal que antes desfogaba al río de Pucará, pero fue tapado tras la construcción de viviendas en varios terrenos, generando este problema.

Melisio Poma Limaymanta, Aguirre Yef Niky y Poma Aguirre Alexis, también figuran en la lista de afectados. pesadilla viven los más pobres y urgen de ayuda.en barrio san cristóbal en sapallanga

El encargado del área de Defensa Civil de la Municipalidad de Sapallanga, Erick Cristóbal recorrió el barrio San Cristóbal. En la casa que habita Dionisia Aguirre recomendó que se retiren los habitantes, porque los cimientos están remojados y en cualquier momento la casa se derrumbará. En otras dos viviendas hubo pérdidas de animales y materiales.