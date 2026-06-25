Un presunto caso de manejo irregular de combustible en una obra pública del distrito de El Tambo ha generado una crisis administrativa y cambios en la Subgerencia de Obras. Pues se dispuso el cese del subgerente Saúl de la Cruz Ramos y encargo del área a la Gerencia de Desarrollo Económico, dirigida por Patricia Alcántara, en medio de una investigación en curso.

Irregular

El hecho fue denunciado públicamente por el regidor Marco Coz durante la última sesión de concejo, tras advertirse presuntas inconsistencias en la entrega y devolución de 120 galones de combustible destinados a la obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana del barrio Aquino, en el anexo de Batanyacu.

Según la denuncia, el 15 de abril el presidente del barrio, Zenón Pascual Canchaya, habría prestado 120 galones de gasolina, los cuales fueron recepcionados por el residente de obra Jean Chuquillanqui Rodríguez, el administrador Alberto Vivanco Baquerizo y el supervisor David Ibarra Porras. Sin embargo, el acta de préstamo consigna una boleta de venta emitida por la estación “Los Ángeles” de Pilcomayo por S/ 2,214, pero con fecha 15 de mayo, un mes después del supuesto préstamo.

Otro punto cuestionado es la devolución del combustible, que habría ocurrido el 16 de mayo, incluso un día antes de la culminación de la obra. Según lo denunciado, el traslado del combustible se habría realizado en horas de la noche desde el grifo Pishupyacun, en Chilca, utilizando maquinaria no pertenecientes a la municipalidad, un cargador frontal y la camioneta del administrador de obra.

Esta inconsistencia en los documentos que valida la entrega de combustible prestado ha despertado las alertas, ademàs de las condiciones en las que se entrega el combustible de reposición tras insistentes llamados del propio sub gerente de Obras, según alertan testimonios de trabajadores.

El escándalo tras la posible utilización irregular de los 120 galones de combustible habrian motivado además cambios en la sub gerencia.