El Instituto Peruano del Deporte (IPD) confirmó la renovación de la pista atlética del Estadio Huancayo, como parte de un proyecto destinado a modernizar la infraestructura deportiva y fortalecer la preparación de atletas de la región Junín.

La intervención, contemplada desde julio de 2025, se ejecutará una vez que Sport Huancayo concluya su participación como local en el Torneo Clausura 2026, con el objetivo de no afectar los encuentros programados del equipo huancaíno.

Según informó el IPD, la nueva pista será implementada bajo estándares internacionales y contará con certificación de World Athletics, organismo rector del atletismo mundial, que establece requisitos técnicos de calidad y seguridad para las instalaciones deportivas.

Buscan impulsar el atletismo en Junín

El proyecto permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, además de facilitar la organización de competencias nacionales y promover la formación de nuevos talentos.

La institución, presidida por Óscar Fernández Cáceres, destacó la importancia de esta intervención en una ciudad reconocida por su tradición atlética y por ser cuna de destacados representantes peruanos en disciplinas como la marcha atlética, el fondismo y las carreras de medio fondo.

Con la renovación, se busca que el Estadio Huancayo disponga de una pista moderna y adecuada para el desarrollo de actividades deportivas de mayor exigencia, beneficiando tanto a atletas profesionales como a jóvenes promesas de la región.