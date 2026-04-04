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“Qué viva Cristo, qué viva Cristo”, exclamó al borde de la conmoción el carpintero Fidel Castro Vásquez de 33 años, que encarnó a Jesús e interpretó con mucho realismo, la pasión y muerte del hijo de Dios en la ciudad de Huancayo. El muchacho llegó a los corazones del público huanca, que lloró al verlo sufrir en la cruz.

La escenificación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, este año tuvo un nuevo y más largo recorrido en Huancayo, partió del parque San Juan Bosco en el jirón Arequipa y luego avanzó por la calle Real, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, esto permitió a la población, apreciar con mayor amplitud las diversas escenas del Vía Crucis. Los azotes que recibió Jesús, de parte de los soldados romanos, sin duda fueron parte de las escenas más conmovedoras del vía crucis. Además de las múltiples caídas en medio de la tortura que sufría de sus opresores. El pueblo lo seguía, unos pidiendo que los crucifiquen y otros pregonando su inocencia e implorando piedad. La virgen María, también conmovió con su llanto y dolor al acompañar el sufrimiento y luego ver a su hijo muerto en la cruz.

LLEVA SU CRUZ. “Hacer el papel de Jesús en el calvario es muy fuerte para todo ser humano y Fidel Castro, se preparó mucho se observa el dramatismo, los azotes recibidos, que son reales y ante todo el largo trayecto llevando la pesada cruz es agotador pero él, se mantuvo hasta el final”, destacó el director Jorge Huaylinos. Acotó que los jóvenes de la pastoral, servidores municipales, entre todos los participantes se sienten bendecidos, por llevar el mensaje de Jesucristo.

Destacó la emoción hasta las lágrimas del público asistente. Entre los personajes principales son 50 actores y otras 50 personas que hacían de los extras. Un perrito negro, siguió el camino de Jesús en todo el trayecto.

“Hoy recordamos el sermón de las 7 palabras, es un momento para reflexionar como Jesús lo entrega y se despoja de todo y en este tiempo de elecciones, es el mejor ejemplo de la entrega total de Jesús para la salvación y el bien de su pueblo, tenemos que entregar lo que tenemos en bien de la sociedad”, dijo el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Huamán, que al mediodía oficio la misa, con el sermón de las 7 palabras que dijo Jesús en la Cruz. Allí el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, fue quien expresó la primera palabra. “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

La Policía Montada, vistió el traje de los soldados romanos y se encargaron del control y la seguridad, abriendo el camino para el desplazamiento de los actores. Los corceles pura sangre eran el atractivo del público. Asimismo, el director de la Casa de la Juventud, Rómulo Sulca, con el Ministerio de Cultura, procuraron que se aprecien los sitios históricos.