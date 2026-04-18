



Yemerson y Piter P.C. (17) se juntaron para beber licor en la mototaxi azul con la que trabajaba el menor. La cita comenzó a las 9:00 de la mañana, la parada era el río Chanchas, a unos 50 metros del puente del mismo nombre.

A las 3:00 de la tarde discutieron, se insultaron y golpearon.

El adolescente que habría llevado la peor parte trató de escapar, cruzando el río, pero fue alcanzado por Yemerson Elvis Capcha Brucil (20), quien lo derribó a golpes, se sentó sobre él menor que estaba boca abajo y le apretó el cuello con el brazo hasta matarlo.

Los moradores de la zona y algunos ciudadanos que lavaban ropa, al principio creyeron que estaban jugando, sin embargo al notar que uno de los jóvenes ya no se movía, comenzaron a gritar y llamaron a la Policía.

LO DETIENEN

Según testigos, cuando los lugareños le gritaron qué le hizo a su amigo, éste les gritó: “estoy haciendo justicia con mis propias manos, porque él abusó de mi hermana”, dijo.

Los efectivos de la comisaría de Huayucachi, llegaron de inmediato para detener al presunto agresor, Yemerson Capcha Brucil, quien no se escapó. “Estaba cerca del cuerpo”, comentó un agente. El implicado en homicidio no puso resistencia, alzó sus manos para ser enmarrocado. “Yo lo maté porque me insultó, me mentó la madre”, es lo que manifestó durante su traslado a la comisaría.

El cadáver de Piter quien trabajaba como mototaxista fue recogido en horas de la noche, en tanto el implicado en el crimen del que sería su amigo será trasladado a la Divincri PNP.