Un tropezón subiendo las gradas sin barandas lo llevaron a la muerte. Jack Navarro de 27 años de edad, llegó en la madrugada a su casa ubicada en el jirón Grau N° 139 en la provincia de Concepción, subió las escaleras, se tropezó fortuitamente y cayó desde el tercer piso al patio de concreto. El negociante murió en contados segundos.

El joven negociante sufrió una aparatosa caída del tercer piso de su vivienda, al promediar las 03:37 horas de ayer jueves. Policías y serenos llegaron al lugar en cuestión de minutos, donde hallaron a Jack Navarro, tirado en el piso en posición decúbito dorsal y en medio de un charco de sangre.

Según relataron sus familiares, Jack quien se dedica a la venta de fertilizantes, tropezó en el tercer piso, eso le hizo perder el equilibrio, cayendo violentamente de cabeza contra el piso de cemento.

Aun con signos vitales el comerciante fue evacuado al centro de salud David Guerrero Duarte, donde informaron que llegó cadáver. Asimismo, en Concepción, policías intervinieron a Yeny R.M. (42), Cristian L.C. (41), Carlos V.M. (27), por el presunto delito contra el orden económico.

Los intervenidos que expendían productos estaban adulterando las balanzas para engañar a los ciudadanos.