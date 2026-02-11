Una celebración tradicional terminó en emergencia la tarde del último fin de semana en el sector Agua de las Vírgenes, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, donde un joven resultó gravemente herido al ser aplastado por un árbol durante una fiesta de cortamonte.

El afectado fue identificado como Libonio Huamanlazo (28), quien participaba de la actividad festiva cuando el monte cayó repentinamente y lo alcanzó, dejándolo tendido ante la alarma de los asistentes.

Serenos del distrito acudieron al lugar para auxiliarlo y, tras constatar que presentaba heridas en la cabeza y fractura en uno de los brazos, lo trasladaron de inmediato al hospital Daniel A. Carrión. El joven permanece internado bajo observación médica.