Un joven de aproximadamente 25 años fue hallado con vida y sin lesiones aparentes luego de caer presuntamente desde el cuarto piso de una vivienda ubicada en la avenida Carmen del Solar N.° 1825, en Huancayo.

La intervención se produjo tras una alerta recibida por Serenazgo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Kevin Casas Cornelio consciente y caminando por la zona. Una vecina señaló que el joven habría caído desde una ventana ubicada en el cuarto piso del inmueble. Durante la inspección, los serenos verificaron que dicha ventana permanecía abierta.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, el joven indicó que se encontraba en la ventana y que habría perdido el equilibrio, aunque evitó brindar mayores detalles. Asimismo, manifestó que se encontraba solo en la habitación al momento del incidente. Pese a recibir primeros auxilios por parte del personal de Serenazgo, rechazó ser trasladado a un establecimiento de salud.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional y agentes de Serenazgo inspeccionaron el área y constataron que un pequeño árbol ubicado frente al inmueble presentaba varias ramas dobladas, por lo que se presume que habría amortiguado la caída.